Краснодар, , 12:39 — REGNUM Шесть человек погибли, восемь пострадали в результате автоаварии в Выселковском районе Краснодарского края 27 ноября.

«Страшная авария в Выселковском районе — столкнулись «Газель» и «Камаз». Погибли шесть человек, ещё восемь сейчас находятся в местной ЦРБ. Медики оказали пострадавшим помощь. Если возникнет необходимость — вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар», — написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 ноября в Выселковском районе у хутора Бейсужёк 2/й столкнулись ГАЗель с пассажирами и КамАЗ. По предварительным данным, правила нарушил водитель ГАЗели, не предоставив преимущество грузовику.

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