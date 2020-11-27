Уфа, , 12:45 — REGNUM Суд оштрафовал активистку за публикацию в социальных сетях фотографии в поддержку защитников шихана Куштау в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, в отношении активистки было возбуждено административное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По словам женщины, на фото она стоит с плакатом «Раевка за сохранение шиханов». При этом женщина уже давно выступает за сохранение памятников природы.

Сообщается, что Альшеевский районный суд республики назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Это судебное решение общественница планирует обжаловать.

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