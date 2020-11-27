Чита, , 12:29 — REGNUM Причиной задержки авиарейсов в аэропорту «Аэропорт Чита» (Кадала) оказался вовсе не губернатор Забайкалья Александр Осипов который, как утверждали ранее некоторые СМИ, забрал самолёт для своей рабочей поездки в Каларский район, а техническая неисправность одного из Ан-24. Выводы, сделанные специально созданной рабочей группой для установления причин и обстоятельств задержки авиарейсов Чита — Чара, произошедших 20 ноября 2020 года, сообщает сегодня, 27 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

«Причиной задержек рейсов стала техническая неисправность одного из самолётов компании. Так, в 5.00 в аэропорт Кадала для выполнения первого рейса Чита-Чара, заказанного ООО «Байкальская горнорудная компания», прибыл самолёт Ан-24 из Иркутска, во время посадки у него лопнуло колесо. Из-за поломки домкрата оперативно заменить колесо не удалось», — сказано в официальном сообщении.

Также комиссия признала, что вследствие поломки первый рейс Чита — Чара, на котором летел, в том числе, и губернатор, был задержан на 2,5 часа:

«Очерёдность следующих двух рейсов была заменена компанией «Ангара», из-за чего задержка регулярного рейса составила 6,5 часов. Уточняется, что при планировании и выполнении полетов компания руководствовалась соображениями безопасности и положениями Федеральных авиационных правил».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Забайкальского края назвало недостоверной информацию о том, что причиной задержки вылета авиарейса в Чару стал губернатор региона Александр Осипов, в распоряжение которого, якобы был отдан в самолёт.

По заверению пресс-службы правительства региона, глава Забайкалья и другие специалисты, которые направлялись 20 ноября в рабочую командировку в Каларский район, в месте с другими пассажирами ожидали вылета более 2,5 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Забайкалья опровергли «хайп с самолетом»