Краснодар, , 12:25 — REGNUM Микроавтобус «ГАЗель», попавший в страшную аварию в Выселковском районе Краснодарского края, не был предназначен для перевозки пассажиров. Об этом в телеграм-канале 27 ноября написал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Газель» была не предназначена для перевозки пассажиров. Вместо кресел — деревянные лавки вдоль бортов. Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо», — написал Кондратьев.

Глава региона призвал водителей быть осторожнее за рулём — в ряде районов региона выпал снег, наблюдается туман и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 ноября в Выселковском районе столкнулись КамАЗ и ГАЗель с пассажирами. На месте происшествия погибли шесть человек, ещё четверых госпитализировали.

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