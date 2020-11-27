Суздаль, Владимирская область, , 12:24 — REGNUM Во Владимирской области 27 ноября столкнулись бензовоз и два грузовых автомобиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате ДТП два грузовика загорелись.

Авария произошла в Суздальском районе на трассе Р-132, в районе поворота на населённый пункт Садовый. Пострадали два человека.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров и не допустили распространения огня на бензовоз. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 20 человек и шесть единиц техники.