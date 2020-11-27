Соледар, ДНР, , 12:26 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Весёлое. Об этом сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины обстреляли район села Веселое, было выпущено 12 мин из 120 мм миномета», — сказано в сообщении.

Наблюдатели заявили, что огонь вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Опытное.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили десять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС) в направлении посёлка шахты «Трудовская» на окраине Донецка.

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