Уфа, , 12:27 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого погиб работник ООО «Строительная компания «ВЕХА», устанавливают в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 ноября текущего года во время строительства многоквартирного жилого дома в городе Уфа плотник монтировал щитовую опалубку стены. В какой-то момент рабочий упал с высоты 50 метров.

Сообщается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

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