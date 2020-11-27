Тосно, Ленинградская область, , 12:16 — REGNUM В Тосненском районе Ленобласти на расстоянии в один километр сбили двух пожилых женщин, обе скончались. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Два ДТП с участием двух женщин в возрасте произошло 26 ноября на 8 автодороге «Подъезд и проезд по г. Тосно». Первое ДТП произошло на 8 км, там 64-летний мужчина за рулем автомобиля «Киа Рио» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 62-летнюю пенсионерку.

«После этого потерпевшую отбросило на полосу встречного движения, где водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Шаран», совершил на нее повторный наезд. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась», — уточнили в ведомстве.

Второе ДТП произошло в этот же день, но на 9 км автодороги «Подъезд и проезд по г. Тосно». 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку. Женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение, где позже скончалась.

По факту дорожных аварий проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.