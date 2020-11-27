Подольск, Московская область, , 11:40 — REGNUM В подмосковном Подольске двух взрослых обвиняют в попытке убийства ребёнка. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствие задержало женщину 1994 года рождения и её гражданского мужа 1985 года рождения. Их обвиняют в покушении на убийство ребёнка — девятилетнего мальчика (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ребёнок проживал в квартире со своим опекуном в одной из квартир Подольска. По данным СК, 25 ноября дочь опекуна и её гражданский муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предприняли попытку убить мальчика. Ему нанесли множественные колото-резанные ранения, а также избили.

Мальчику удалось вырваться и выбежать из квартиры, он встретил опекуна, и женщина сразу вызвала полицию и скорую. Ребёнок госпитализирован.

Обвиняемые задержаны, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.