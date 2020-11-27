Усть-Кут, Иркутская область, , 11:14 — REGNUM Кировский районный суд Иркутска продлил арест мэру Усть-Кута Александру Душину до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Напомним, Александра Душина взяли под стражу в аэропорту Иркутска 2 октября 2020 года в аэропорту Иркутска. Он подозревается в том, что ещё в 2019 году участвовал в махинациях с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству на общую сумму более 40 млн рублей.

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