Ташкент, , 11:04 — REGNUM Причиной пожара на Пахтинской нефтебазе в Ташкентской области стала искра, возникшая при откачке нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

В министерстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал. Указанная причина возгорания является предположительной, добавили в минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в 11:31 (9:31 мск) в Чиназском районе Ташкентской области произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами емкостью 5 тыс. тонн. Пожар удалось потушить в 18:15 (16:15 мск).

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