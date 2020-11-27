Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В Комсомольском районе Хабаровского края произошла разгерметизация выведенного из эксплуатации нефтепровода. Площадь загрязнения составила 0,1 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК.

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В ведомстве уточнили, что нефтепродукты не попали в озеро Голое и реку Амур.

Нефтепровод перекрыли. Ведутся работы по сбору и утилизации загрязненного грунта.

Следственным управлением начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, утечку авиационного топлива выявили следователи в Сасовском лётном училище гражданской авиации Рязанской области. Сотрудника, ответственного за хранение горючего вещества, подозревают в халатности и попытке скрыть происшествие.