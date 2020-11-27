Никополь, Украина, , 10:58 — REGNUM В украинском Никополе ветерану боевых действий в Афганистане ампутировали обе ноги после укуса паука. Об этом сообщил Telegram-канал «Никополь Ферросплавный».

Известно, что 54-летнего мужчину укусил паук, когда он подрезал виноград у себя на даче. В результате развившихся осложнений пострадавшему пришлось ампутировать ноги.

В данный момент мужчина находится в реанимационном отделении днепропетровской больницы имени Мечникова. Ранее он работал электромонтером на ферросплавном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгоградской области девятилетняя школьница заразилась бешенством после укуса собаки.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом девочка заразилась бешенством от укуса домашней собаки