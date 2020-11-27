Саратов, , 10:51 — REGNUM В Саратове вынесен приговор виновнику ДТП с участием минивэна, в результате которой погибличетыре человека, еще двое пострадали. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Саратовской области, 31-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Авария произошла в январе 2020 года на 580 км автодороги Нижний Новгород-Саратов возле села Полчаниновка Татищевского района Саратовской области. Водитель минивэна выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ГАЗ-3110, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП погибли водитель ГАЗ-3110 и трое пассажиров минивэна. Еще трое пассажиров иномарки получили травмы.

На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Находившиеся в иномарке являются гражданами Узбекистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Орском в Оренбургской области вечером 26 ноября произошла серьезная авария, в которой пострадали пять человек.

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