Киев, , 10:43 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в здании Национальной академии аграрных наук в Киеве большое количество оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В тайнике оказались четыре гранатомёта РПГ, два автомата, около 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряд и большое количество патронов.

Следователи и эксперты продолжают обыски в учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник спрогнозировал всплеск преступности на Украине, вызванный тяжёлой экономической ситуацией в стране.

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