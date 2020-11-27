Скопинский район, Рязанская область, 27 ноября 2020, 10:42 — REGNUM 58-летний житель Воронежской области скончался за рулём автомобиля в Скопинском районе Рязанской области. Грузовая «Газель» съехала на противоположную сторону дороги, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобиль с погибшим мужчиной обнаружили на обочине дороги 26 ноября на 292-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, водителю за рулём стало плохо, он не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.
Точную причину смерти устанавливает экспертиза.