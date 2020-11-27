Казань, , 10:19 — REGNUM В правоохранительные органы столицы Татарии обратился 35-летний местный житель, который пострадал от мошенников на 900 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Казани.

Заявитель пояснил, что 23 ноября к нему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчина спросил казанца, не совершал ли он недавно перевод в размере 8 тыс. рублей неизвестному. На отрицательный ответ незнакомец перевел звонок на другого сотрудника. Мужчине сообщили о попытке мошенников похить деньги с его счетов. Звонивший рассказал, что передаст все сведения по данному факту в органы внутренних дел по месту жительства потерпевшего.

Через несколько минут на номер потерпевшего позвонил мужчина и представился сотрудником полиции и что он будет расследовать дело о попытке несанкционированного снятия денег. С пострадавшим должен был связаться представитель банка, указания которого необходимо выполнить. При этом разглашать эту информацию запретил. С потерпевшим спустя какое-то время связался якобы сотрудник банка, по указаниям которого мужчина снял со своего счета около 300 тыс. рублей и перевел их на неизвестные счета. Затем заявитель оформил кредит на себя в сумме 600 тыс. рублей и также перевел на неизвестные «банковские ячейки». Банковский сотрудник пояснил, что оформление кредита блокирует якобы несанкционированный кредит злоумышленников. С пострадавшим после всех операций должны были связаться на следующий день, чтобы вручить весь пакет документов для возврата денег. Не дождавшись звонка в указанную дату, потерпевший обратился в полицию.

По признакам преступления возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установку причастных к преступлению лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Приволжского района Казани обратилась с заявлением в полицию о привлечении неизвестных к уголовной ответственности. Как оказалось, 10 ноября ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

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