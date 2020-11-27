Горно-Алтайск, , 10:05 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались четверо больных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В их числе два жителя Горно-Алтайска 65 и 84 лет, 79-летний житель Майминского района жительница Чемальского района 61 года. У них диагностировали коронавирусную пневмонию, а также ряд сопутствующих заболеваний.

«Кроме того, 10 ноября ушла из жизни 63-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 96 человек. Ещё шесть носителей коронавируса скончались по иным причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Резкий прирост в Горном Алтае — выявлено 140 новых носителей SARS-CoV-2