Найроби, , 10:09 — REGNUM Тяжелобольной житель Кении, который упал в обморок в своём доме и был срочно доставлен в больницу, шокировал сотрудников морга, придя в сознание, когда они готовились бальзамировать его тело. Об этом сообщает местная газета The Standard.

32-летний Питер Киген был признан мёртвым во вторник, 24 ноября, сотрудниками больницы Капкатет в округе Керико и переведён в морг.

Его младший брат, который отвез Кигена в больницу, заявил, что медсестра сообщила ему, что пациент умер по дороге в травматологическое отделение.

Однако главный врач больницы Гилберт Черуйо сообщил журналистам, что родственники пациента не стали дожидаться подтверждения смерти и самостоятельно перевезли его в морг.

Пациент, страдавший хроническим заболеванием, сказал журналистам, что он «счастлив остаться в живых и клянётся посвятить свою жизнь евангелизму», передаёт местный телеканал Citizen TV.