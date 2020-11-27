Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано десять фактов мошенничества при помощи средств связи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в результате жители лишились в целом 1,75 млн рублей.

Так, одной из жертв стала 57-летняя жительница Муйского района, которая перечислила 700 тыс. рублей лжесотрудникам банка. Они сообщили женщине, что неизвестный пытается оформить на неё кредит. Сначала она перевела мошенникам все личные сбережения в сумме 450 тыс. рублей, пытаясь их спасти.

Однако злоумышленники не остановились на этом и убедили жертву в необходимости «исчерпать кредитный лимит и таким образом избежать возможной кражи денег». В результате она оформила в банке два кредита на 150 тысяч и 100 тысяч рублей, также отправив их аферистам.

Ещё один пострадавший — 36-летний житель Улан-Удэ вначале понял, что разговаривает с мошенником и прервал разговор. Но позже ему позвонил другой неизвестный, представившийся сотрудником полиции, который подтвердил, что в отношении него совершаются мошеннические действия.

«Правоохранитель» добавил, что мужчине необходимо следовать инструкциям работников финансовой организации, чтобы избежать потери денег. Как итог — у жителя Улан-Удэ злоумышленниками похищены 215 тысяч рублей оформленных во время разговора кредитных средств», — отметили в министерстве.

Отмечается, что большинство жертв обмана ранее слышали о подобных методах аферистов. Что, однако, не спасло их. В связи с этим в полиции призывают граждан быть бдительнее при разговоре с сотрудниками финансовых учреждений.