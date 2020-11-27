Хараре, , 09:45 — REGNUM Спасательные операции ведутся на севере Зимбабве, где десятки нелегальных шахтёров оказались в ловушке под землей после обрушения старого шахтного ствола. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление местных властей.

По меньшей мере шесть человек были спасены, и более 20 других все ещё могут находиться под землей.

Добыча полезных ископаемых без надлежащих разрешений в богатой золотом стране растёт из-за высокого уровня безработицы и ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавируса.

Несчастные случаи, вызванные взрывами и наводнениями, часто происходят при незаконной добыче полезных ископаемых. Она зачастую проводится в опасных условиях и без особого внимания к стандартам безопасности.

Зимбабве богата такими полезными ископаемыми, как платина, алмазы и золото. На долю мелких добытчиков приходится более половины всего добываемого в стране золота.