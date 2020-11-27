Онгудайский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии в Онгудайском районе Республики Алтай, в результате которого погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ДТП произошло вечером 26 ноября на 687 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По предварительным данным, 30-летний водитель Лады Калина выехал на встречную полосу и врезался в легковую Toyota Premio под управлением 29-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Лада от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки был доставлен в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, в крови водителя Тойоты алкоголя не обнаружено.

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