Калининград, , 09:32 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства возбудили следователи, после того как 37-летний мужчина в Калининграде застрелил свою бывшую жену и после этого покончил с собой. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«В отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 26 ноября, около 18:30 мужчина подкараулил у дома по ул. Чернышевского в Калининграде бывшую жену и не менее шести раз выстрелил в нее из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте, затем подозреваемый покончил с собой.

Также указывается, что, по предварительной информации, супруги были в разводе с 2019 года и женщина переехала в Калининград из Кемеровской области летом 2020 года с двумя детьми в возрасте десяти и четырех лет. Подозреваемый прибыл в Калининградскую область в октябре и жил на съемной квартире, также он имел разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, с помощью которого и было совершено преступление.

«В рамках возбужденного уголовного дела следственным путем будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе, следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. Также будет проверена законность получения подозреваемым разрешительных документов на оружие», — также отмечается в сообщении.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что в Новоуральске (Свердловская область) приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима мужчину, убившего по неосторожности свою сожительницу.