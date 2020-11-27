Анадырь, , 09:24 — REGNUM На Чукотке в селе Лаврентия шторм разрушил берегоукрепления в районе кладбища — сильные волны смыли защищавшие берег от воды контейнеры и разрушили более 20 надгробий.

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По информации ИА «Чукотка», межведомственная комиссия обследовала повреждённое кладбище, которое находится в районе косы Катрыткин.

В ходе обследования установлено, что берегоукрепление частично разрушено: длина разрушения 100 м, ширина 20 м, высота 2,5 м, объём вымытого грунта — около 5 тыс. кубометров. Также размыта материковая часть кладбища длиной 100 м, шириной 2 м, высотой 2 м, объём вымытого грунта — приблизительно 400 кубических метров.

Стихия раскидала и повредила 15 контейнеров, а также разрушила более 20 надгробий. Вода размыла более 10 захоронений.

Местные власти занялись восстановительными работами, средства на которые выделят из резервного фонда правительства Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Магадана провела проверку по публикациям в СМИ и социальных сетях по факту затопления городского кладбища.