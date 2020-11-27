Аскизский район, Хакасия, , 09:02 — REGNUM Село Бирикчуль в Аскизском районе Хакасии с населением 1,5 тыс. человек осталось без электричества 26 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, произошло аварийное отключение семь трансформаторных подстанций.

Причиной происшествия стали хулиганы, забросавшие линию электропередач металлическими предметами и проводами. В результате электрооборудование вышло из строя.

Экстренно выехавшие на место энергетики в течении 1,5 часов восстановили электроснабжение населённого пункта.

«Сейчас устанавливается нанесенный ущерб. Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Виновным грозит привлечение к ответственности, вплоть до уголовной», — отметили в правительстве.

Читайте также: В Приморье мародёры украли 3,5 км медного провода с острова Русский