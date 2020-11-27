Снежинск, Челябинская область, , 08:47 — REGNUM В Снежинске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту кражи денег у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

75-летняя гражданка обратилась в дежурную часть и сообщила, что решила проверить с помощью интернета наличие сбережений на своей карте. Она набрала в поисковике название банка, перешла по ссылке и попала на сайт, как ей показалось, того именно учреждения. Она ввела пароль, логин и цифровой код, но войти в «личный кабинет» не смогла, а затем получила смс-сообщения о списании денег с её счёта.

Оказалось, что женщина попала на сайт-клон банка, внешне не отличавшийся от оригинальной страницы. Злоумышленники воспользовались введённой дамой информацией и похитили 285 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идёт расследование.