д. Калиновка, , 08:45 — REGNUM В Московской области загорелось трёхэтажное здание, в котором располагается производство по переработке пластика и обработке металла. По данным МЧС, инцидент произошёл сегодня, 27 ноября, в деревне Калиновка.

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Огонь охватил кровлю здания и распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Ликвидировать пожар удалось в 06:31. В тушении было задействовано 77 человек и 25 спецмашин.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Екатеринбурге на улице Артинской загорелся производственный склад. Также как и в Подмосковье загорелась кровля здания. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Причины инцидента устанавливаются, пострадавших нет.