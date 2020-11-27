Красноярск, , 08:37 — REGNUM В Красноярске в поликлинике №7 обвалился потолок. В медучреждении ведутся ремонтные работы. В региональном минздраве уточнили, что пострадавших нет.

«КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №7» выделены средства на установку приточно-вытяжной вентиляции в филиале поликлиники. Начало монтажных работ — август 2020 года, завершение — 30 ноября. Ввиду того, что строительные работы ведутся частями и на ограниченной площади, администрацией поликлиники было принято решение не прекращать работу филиала, — говорится в официальном комментарии минздрава. — В ходе выполнения строительно-монтажных работ выпали четыре слабо закрепленные потолочные плитки «Армстронг» размером 50×50. Рабочие, проводившие ремонт, не пострадали, и плитки были вновь установлены на место и закреплены. Место работы было отгорожено от общего коридора, пострадавших среди пациентов либо сотрудников поликлиники нет».

Главному врачу больницы поручено провести работу с подрядной организацией и усилить контроль за соблюдением мер охраны труда и безопасности.