Боградский район, , 08:31 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» после трагического пожара, в котором погибла 6-летняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, по подозрению в убийстве путём поджога задержан отчим ребёнка.

Пожар произошёл 25 ноября в одном из домов села Толчея Боградского района. В ходе его тушения, пожарные обнаружили обгоревшее тело девочки. В следствии полагают, что к возгоранию причастен 41-летний хозяин квартиры.

Он проживал вместе с сожительницей и её дочерью. По версии следователей, пара несколько дней распивала спиртное, отмечая день рождения мужчины.

«В вечернее время 25 ноября 2020 года, находясь в нетрезвом состоянии, когда все уснули, злоумышленник на почве личных неприязненных отношений к сожительнице из-за ранее произошедшего конфликта на почве ревности поджег в комнате диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка. Когда огонь распространился по дому, мужчина вывел сожительницу на улицу, оставив ребенка в горящем помещении», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемого уже допросили и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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