Вологда, , 08:30 — REGNUM Под Вологдой помощник участкового спас из ледяной воды шестерых человек, включая одного ребёнка, которые оказались в реке после столкновения двух лодок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что сотрудник полиции Артем Донос узнал о происшествии на реке Сухоне в 20:55 23 ноября из звонка местной жительницы. Он выбежал на улицу и услышал крики со стороны реки, после чего на своем катере быстро прибыл к месту инцидента.

«Одна лодка была полностью в воде, от столкновения её перевернуло. Вторая была наполовину, лодка ПВХ, резиновая, её разрезало», — рассказал полицейский.

Ещё во время движения к месту столкновения лодок помощник участкового достал из воды 16-летнюю девушку, которая пыталась плыть к берегу, а на месте происшествия нашёл всех остальных людей, еле державшихся на плаву, в том числе четырёхлетнего ребёнка.

Затем на подмогу к полицейскому подоспел отец одной из девочек, который также узнал о происшествии, вдвоем они за несколько рейсов перевезли всех шестерых на берег.

Также отмечается, что перед тем как направиться на помощь к утопающим, полицейский успел вызвать скорую помощь, и замерзших в реке людей сразу передали медикам. Благодаря грамотным и быстрым действиям полицейского никто не пострадал.

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