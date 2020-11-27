Ульяновск, , 08:09 — REGNUM В Ульяновской области проводится служебная проверка по факту смерти 20-летний роженицы. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В миндраве отмечают, что помощь пациентке оказана «в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учётом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций».

По данному факту началось служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства оказания медицинской помощи. В министерстве также добавляют, что детальная информация будет предоставлена после проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в родильном отделении областной клинической больницы в Железнодорожном районе Ульяновска. По данным правоохранителей, в день госпитализации, 24 ноября, здесь умерла 20-летняя роженица. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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