Орск, Оренбургская область, , 08:01 — REGNUM Под Орском в Оренбургской области вечером 26 ноября произошла серьезная авария, в которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным ведомства, на трассе Орск — Гай водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада-Приора».

В ГУ МСЧ по Оренбуржью корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на место выезжали спасатели для того, чтобы провести деблокирование. В больницу Орска доставлены пять человек: двое — из «Лады-Приоры» и трое — из «Лады-Гранты».