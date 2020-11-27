Уфа, , 08:02 — REGNUM Пожар в банном комплексе тушили в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел вечером 26 ноября в г. Стерлитамаке на ул. Оренбургский тракт. По тревоге были подняты 25 огнеборцев на шести единицах техники. Огонь прошелся по площади 196 кв. метров. Пожарные ликвидировали открытое горение.

Сообщается, что никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

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