Ереван, , 07:54 — REGNUM Сообщения о пересечении армяно-азербайджанской границы военными подразделениями Азербайджана не соответствуют действительности, сообщил 27 ноября журналистам первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Таким образом он прокомментировал сообщения об инциденте, который якобы произошёл на Сотском золотоносном месторождении. Оно расположено в непосредственной близости к Кельбаджарскому району (по территориально-административному делению Азербайджана), и накануне источники сообщили, что на территории предприятия появились азербайджанские военные.

«Границу Армении (азербайджанские военные — ред.) не пересекали», — сказал Хачатрян, добавив, что граница между двумя странами проходит по середине месторождения.

Сейчас на этом участке при участии армянских, азербайджанских и российских военных проходят демаркационные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха