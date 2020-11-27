Нью-Дели, , 07:27 — REGNUM Истребитель МиГ-29 военно-морских сил Индии разбился во время полетов над Аравийском морем, сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в военных кругах.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться. Одного из них обнаружили спасатели и эвакуировали в госпиталь. Поиски второго пилота в настоящее время продолжаются. Сам истребитель базировался на авианосце «Викрамадитья» ВМС Индии. Ведется расследование авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября тайваньский истребитель F-16 разбился у восточного побережья Тайваня. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота.

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