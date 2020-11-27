Нью-Дели, , 06:59 — REGNUM Пожар произошел в больнице штата Гуджаран на западе Индии, сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу местных властей.

Сообщается, что возгорание произошло в отделении интенсивной терапии больницы Шивананд в районе Раджкот.

«Сегодня утром произошел пожар в отделении больницы для заболевших COVID-19, при котором погибли пять пациентов», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что шестерых пациентов удалось спасти, включая одного в критическом состоянии. Еще 22 заболевших перевезли в другую больницу, они не пострадали. Причина пожара пока не сообщается. По предварительной версии, к возгоранию могло привести короткое замыкание.