Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 29-летнего канашца, которого обвинили в развращении школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что в августе 2020 года мужчина у себя дома в Канаше во время переписки в одной из социальных сетей с ранее знакомой ему 13-летней девочкой отправил ей свою фотографию интимного характера.

«Он также вёл переписку на сексуальные темы, что оказало на потерпевшую негативное развращающее воздействие», — говорят правоохранители.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Чувашии был вынесен приговор 55-летнему мужчине, который обвинялся в развращении детей: согласно материалам дела, он «оголил свой половой орган» на виду у четырёх девочек, которые играли во дворе жилого дома. Фигурант уголовного дела получил более 13 лет колонии строгого режима.

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