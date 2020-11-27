Чебоксары, , 06:28 — REGNUM В Чувашии следственное управление СКР по республике просит жителей оказать содействие в установлении личности подозреваемой в убийстве новорожденного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело было обнаружено 9 ноября 2020 года в лесопосадке центра Чебоксар. Труп новорожденной девочки был завёрнут в полиэтиленовый пакет. По данным следствия, ребёнка задушили проводом от наушников.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребёнка»). В совершении преступления подозревают мать ребенка. Правоохранители просят граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемой.

«Если вам что-либо известно о лице, совершившем данное преступление, а также о беременных или недавно родивших женщинах, которые могли бы избавиться от ребенка, просим сообщить об этом в следственное управление», — просят правоохранители, гарантируя анонимность.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор 30-летней женщине, которую признали виновной в убийстве новорожденного сына: правоохранители установили, что после родов женщина поместила мальчика в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон. Ей назначено 2,5 года ограничения свободы.

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