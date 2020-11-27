Владивосток, , 06:18 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке за непринятие мер по оказанию помощи населению во время ЧС после ледяного шторма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Олег Кожемяко Primorsky.ru

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Глава края на заседании оперативного штаба заявил, что чиновница во время ЧС проявила безответственное отношение к своим обязанностям. Кожемяко лично принимает участие в ликвидации последствий ЧС. Он неоднократно посещал в эти дни Русский и ни разу не встретился с руководителем управления островом. При общении с местными жителями он также не услышал ни слова о чиновнице.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели», — подчеркнул губернатор.

Более того, Кожемяко потребовал привлечь руководителя АТУ к ответственности.

За островом Русский будет закреплён заместитель главы Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с электроснабжением на острове Русский во Владивостоке остаётся самой сложной. На острове нет абсолютно никаких сетей с низким напряжением. К тому же мародёры украли 3,5 км медного провода. Всё это затягивает сроки по восстановлению электроснабжения.