Чебоксары, 27 ноября 2020, 06:08 — REGNUM В Чувашии организована доследственная проверка по факту аварии с участием школьного автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Правоохранители выясняют все детали происшествия.
В прокуратуре Чувашии дополняют, что для дополнительного обследования дети направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Инициирована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозки детей.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 26 ноября Аликовском районе возле деревни Пизенеры Аликовского района. В ДТП попал автобус Таутовской школы имени Б. С. Маркова. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где «лёг на бок». В салоне находились девять школьников и один учитель — в результате аварии ранения получили водитель и педагог.
Читайте ранее в этом сюжете: Два человека пострадали в аварии с участием школьного автобуса в Чувашии