Чебоксары, , 06:08 — REGNUM В Чувашии организована доследственная проверка по факту аварии с участием школьного автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Правоохранители выясняют все детали происшествия.

«В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц учебного заведения, ответственных за перевозку учащихся и их безопасность», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Чувашии дополняют, что для дополнительного обследования дети направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Инициирована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности перевозки детей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 26 ноября Аликовском районе возле деревни Пизенеры Аликовского района. В ДТП попал автобус Таутовской школы имени Б. С. Маркова. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где «лёг на бок». В салоне находились девять школьников и один учитель — в результате аварии ранения получили водитель и педагог.

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