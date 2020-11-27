Биробиджан, , 05:50 — REGNUM В Еврейской автономной области под суд пойдёт преступная группа, организовавшая подпольные игровые клубы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Двое мужчин и шесть женщин приобрели через интернет всё необходимое оборудование для открытия игровых клубов. Они организовали в Биробиджане два подпольных заведения. Накрыли игорный бизнес сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Обвиняемые в ходе следствия раскаялись. Дело в ближайшее время будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы пресекли деятельность 16 подпольных казино в Туркестанской области Казахстана.