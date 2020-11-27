Хендерсон, , 05:36 — REGNUM В США полиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в том, что в ночь на 26 ноября застрелили одного человека и ранили ещё четырёх. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления города Хендерсона (штат Невада).

По версии следствия, задержанные, имена которых не сообщаются, «перемещались на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо мотива». Их задержали позднее по обвинениям, не имеющим отношения к стрельбе.

Один человек в результате произошедшего погиб, ещё четыре человека были госпитализированы с ранениями. В заявлении полиции отмечается, что пострадавшие должны выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток 15-ти лет был задержан сотрудниками полиции в связи со стрельбой в торговом центре в американском штате Висконсин.

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