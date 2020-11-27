Москва, , 04:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на пленарном заседании в Госдуме РФ, призвал к милосердию — направить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из СИЗО «Лефортово» в больницу на лечение.

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"Вы не можете суд провести в Хабаровске? Успокоить жителей Хабаровского края. Кто мешает? Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору. Обнаружили болезнь лёгких, а он в камере сидит. Для всех преступников есть тюремные больницы, городские. За границу увезут — Навального вы возите за границу. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускаете, чтобы он там умер. Тогда восстанет весь Хабаровский край и весь Дальний Восток! Это дикость какая-то. При царе депутаты могли посетить любую тюрьму, любую камеру», — сказал Жириновский в своём выступлении перед депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Сергея Фургала до 9 марта 2021 года.

Экс-губернатора обвиняют в организации убийств предпринимателей Хабаровского края, которые по версии следствия, произошли 15 лет назад. Фургал вину отрицает. Жители Хабаровского края продолжают выходить на митинги и марши протеста в его защиту.