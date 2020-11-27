Сана, , 03:03 — REGNUM Офицер спецслужб Йемена Джамал Тинех был убит неизвестными боевиками в городе Аден, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в йеменском правительстве.

Сообщается, что неизвестные открыли по силовику огонь из штурмовых винтовок. От полученных ранений офицер скончался. Йеменские власти не называют принадлежность вооруженных людей, однако отмечают, что погибший был одним из храбрейших офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября неизвестные обстреляли мобильный госпиталь Эмиратского Красного полумесяца в провинции Таиз. О пострадавших в результате нападения не сообщалось.

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