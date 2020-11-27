Оттава, , 02:16 — REGNUM Перестрелка с участием полиции в провинции Онтарио в центральной части Канады закончилась гибелью ребенка, передает телеканал СBC.

Случившее произошло в городе Каварта-Лэйк. Еще двое человек получили ранения, в числе которых один правоохранитель, а также стрелявший в полицейских преступник. Возраст погибшего ребенка не уточняется. Проводится расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в гравийном карьере на западе Канады обнаружили тела троих погибших и одного раненого.

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