Батайск, Ростовская область, , 00:25 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о взятке в отношении бывших полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, 19 ноября двое оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Батайску получили от батайчанина 13 тыс. рублей за непривлечение его по делу о покупке наркотика. После задержания стражи порядка были уволены из полиции.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» продолжается.

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