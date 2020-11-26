Ереван, , 23:04 — REGNUM Тело военнослужащего-контрактника Вооруженных сил РФ обнаружено в Армении, сообщает 26 ноября пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащий был найден в своей квартире. Следов насильственной смерти на теле нет.

Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Армении вместе с местными правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти контрактника.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, по межгосударственному договору от 1995 года, в городе Гюмри Ширакской области Армении размещена российская военная база.

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