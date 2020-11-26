Стокгольм, , 19:33 — REGNUM Тесты на COVID-19 короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии оказались отрицательными. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

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Напомним, что днем 26 ноября шеф пресс-службы королевского двора Маргарета Торгрен заявила, что коронавирус был обнаружен у сына королевской пары принца Карла Филиппа и его супруги принцессы Софии. Они почувствовали недомогание вечером 25 ноября.

Тесты на COVID-19 наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля также показали отрицательный результат.