Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 18:42 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку по факту несчастного случая на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне, днём 25 ноября поступило сообщение, что на горе Зеленая обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. Предварительно установлено, что погибший с другом спускался с горы на лыжах по оборудованному склону. Он решил использовать камень, находящийся с краю трассы, в качестве трамплина для прыжка, но не рассчитал скорость и траекторию. Мужчина упал на камни, ударившись головой, и перестал подавать признаки жизни. Друг вызвал спасателей.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти пострадавшего.