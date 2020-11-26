Кемерово, , 18:29 — REGNUM В Центральном районном суде Кемерова сегодня, 26 ноября, началось рассмотрение уголовного дела экс-гендиректора и фактического руководителя застройщика ОАО «Кемеровский кондитерский Комбинат» при реконструкции торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере в составе организованной преступной группы (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как сообщил «Коммерсанту-Сибирь» адвокат обвиняемого Вадим Трифонов, Вишневский настаивает на своей невиновности.

Издание уточняет, что судебное заседание с октября переносилось несколько раз из-за болезни судьи, из-за того, что на заседание не явился адвокат обвиняемого, а также по другим причинам.

Следующее судебное заседание состоится 8 декабря.